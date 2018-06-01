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Білорусь готова закрити кордони з Росією – Лукашенко

Білорусь не розуміє формату присутності прикордонників РФ на кордоні двох країн.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування прикордонної застави Дивин у Кобринському районі Білорусії, повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, білоруським прикордонникам “не можна уподібнюватися росіянам”, так як “вони самі не розуміють, чого хочуть і що вони роблять на білорусько-російському кордоні”.

– Нехай визначаються. Визначаться – нам не проблема відповісти. Ми готові в будь-який момент адекватно дати відповідь. Якщо вони хочуть закрити кордон – будь ласка. Закриють – ми у відповідь також повинні ввести контроль на кордоні, – підкреслив президент Білорусі.

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Як відомо, Лукашенко також незадоволений поставками білоруської продукції до РФ.

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