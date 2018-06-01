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​​#FreeSentsov: акція у Європарламенті з вимогою звільнити Сенцова

У Європарламенті відбулася акція з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

​​#FreeSentsov

Про це повідомляє у Facebook журналіст Укрінформу Ольга Буднік.

У флеш-мобі взяли участь європарламентарі, працівники представництва України при Раді Європи.

До слова, український режисер Олег Сенцов тримає голодовку вже 19-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв’язнів Росії.

Читайте: #SaveOlegSentsov: Київ готує масштабну акцію

Нагадаємо, що Олег Сенцов – українських режисер незаконно ув’язнений в російській в’язниці, який 14 травня цього рокуоголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів.

Фото: Save Oleg Sentsov

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