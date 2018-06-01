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Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

Лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував організувати у 2018 році зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для подальшого розвитку двосторонніх відносин країн.

Кім Чен Ин

Домовленість про зустріч на вищому рівні між лідерами КНДР і Росії була досягнута на зустрічі Кім Чен Ина з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

У повідомленні наводяться слова лідера КНДР Кім Чен Ина про необхідність розвивати співробітництво між двома країнами в різних сферах, а також “обговорити зустріч між лідерами Росії і КНДР у цьому році на відзначення 70-ої річниці встановлення дипломатичних відносин”.

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На думку Кім Чен Ина, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Нагадаємо, 31 травня у Пхеньяні Кім Чен Ин зустрівся із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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