Покличемо Росію: реакція Білорусі на базу США у Польщі

Білорусь готова відреагувати на створення постійної військової бази США у Польщі.

Білорусь не має наміру розгортати на своїй території російські війська, але може розглянути це питання, якщо Польща прийме війська США на постійній основі.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей, передає Reuters.

За його словами, база США у Польщі може посилити “недовіру” в регіоні.

– Немає нічого неможливого. Нині ми не плануємо розгортання нових іноземних військових баз на території Білорусі, бо хочемо зробити внесок у безпеку в нашому регіоні і не хочемо ставати джерелом проблем, – сказав Макей, додавши, що Білорусь все одно “мусить брати до уваги майбутні кроки своїх сусідів”.

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Раніше європейське видання газети Politico з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до $2 млрд зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.

Як повідомлялося, США перекинули війська до Польщі в рамках операції Атлантична рішучість (Atlantic Resolve).