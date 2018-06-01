Трамп підтвердив дату зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 12 червня у Сінгапурі, повідомляє BBC.
Про це Трамп повідомив після переговорів з головним північнокорейським посланцем у Білому домі Кім Ен Чолем.
Він додав, що КНДР хотіла здійснити денуклеаризацію, проте факт її проведення іще не підтверджений.
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До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував організувати у 2018 році зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для подальшого розвитку двосторонніх відносин країн.
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