Трамп підтвердив дату зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 12 червня у Сінгапурі, повідомляє BBC.

Про це Трамп повідомив після переговорів з головним північнокорейським посланцем у Білому домі Кім Ен Чолем.

Він додав, що КНДР хотіла здійснити денуклеаризацію, проте факт її проведення іще не підтверджений.

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До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував організувати у 2018 році зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для подальшого розвитку двосторонніх відносин країн.