У Нідерландах визнали відповідальність РФ за катастрофу MH17

Палата представників Нідерландів визнала відповідальність Росії за катастрофу MH17.

Палата представників Нідерландів проголосувала за рішення визнати відповідальність Росії за катастрофу МН17, який збили у 2014 році над Донбасом, повідомляє NOS.

– Палата представників парламенту Нідерландів одноголосно підтримала рішення урядів Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу малайзійського Boeing MH17, – йдеться у повідомленні.

Депутати назвали рішення уряду офіційно покласти відповідальність на Росію правильним і логічним.

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Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок додав, що після прийняття цього рішення країна може стати ціллю для пропаганди і загроз РФ.

До слова, Росія відкидає звинувачення, де йдеться про її причетність до авіакатастрофи з малайзійським Boeing.