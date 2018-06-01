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У Нідерландах визнали відповідальність РФ за катастрофу MH17

Палата представників Нідерландів визнала відповідальність Росії за катастрофу MH17.

Катастрофа МН17

Палата представників Нідерландів проголосувала за рішення визнати відповідальність Росії за катастрофу МН17, який збили у 2014 році над Донбасом, повідомляє NOS.

– Палата представників парламенту Нідерландів одноголосно підтримала рішення урядів Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу малайзійського Boeing MH17, – йдеться у повідомленні.

Депутати назвали рішення уряду офіційно покласти відповідальність на Росію правильним і логічним.

Читайте: Катастрофа МН17: НАТО і ЄС закликали РФ взяти на себе відповідальність

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок додав, що після прийняття цього рішення країна може стати ціллю для пропаганди і загроз РФ.

До слова, Росія відкидає звинувачення, де йдеться про її причетність до авіакатастрофи з малайзійським Boeing.

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