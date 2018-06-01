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У Німеччині із зоопарку втекли тигри і леви

У селищі Люнебах (Німеччина) із зоопарку втекли кілька хижих тварин.

Місцевих жителів попросили залишатися у своїх будинках і повідомляти в поліцію, якщо вони побачать когось із хижаків, які втекли, повідомляє ZDF.

Яким чином це сталося, поки неясно.

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Зараз екстреним службам відомо про втечу щонайменше двох тигрів, двох левів і ягуара. Одного ведмедя вже застрелили поліцейські.

Раніше Факти ICTV писали, що  у Росії чоловік здивував і налякав місцевих жителів, вийшовши на прогулянку з улюбленими вихованцями – гігантським пітоном і кішкою.

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