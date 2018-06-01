Перший день літа кілька регіонів Росії зустріли снігом. У мережі з’явилися фото та відео погоди.
1 червня у Єкатеринбурзі, Салехарді та Набережних Челнах пішов сніг, пише НТВ.
На похолодання і зиму скаржаться жителі Уралу. Також сніг припорошив вулиці та проспекти в Набережних Челнах.
Крім того, зима прийшла до Башкирії. Сніг випав у Жовтневому, Дюртюлі та у Стерлітамаку.
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Салехард перший день літа зустрів зі снігом, сильним вітром і ожеледицею. У деяких районах висота сніжного покриву досягає від 2 до 5 сантиметрів.
У РФ випав сніг у перший день літа / 4 фотографии
До слова, Google привітав користувачів із першим днем літа новим дудлом, присвяченим Дню захисту дітей.
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