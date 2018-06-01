В Європі стався масовий збій у роботі карток Visa

В країнах Європи сталися масові збої під час розрахунків банківськими картками Visa.
В Європі виникли масові збої під час розрахунків банківськими картками Visa, повідомляє BBC.
Масштаби проблеми наразі невідомі, але люди скаржаться на те, що деякі платежі були відхилені.
– Ми зіткнулися з порушенням в обслуговуванні, яке заважає обробці деяких транзакцій Visa в Європі. Ми розслідуємо причину і працюємо, щоб якомога швидше врегулювати ситуацію, – повідомляють у Visa.
Банки радять клієнтам використовувати банкомати для зняття готівки.
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До слова, Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної електронної платіжної системи WebMoney.UA через санкції.
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