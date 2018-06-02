Сьогодні у багатьох містах України пройшли акції на підтримку політв’язнів, зокрема – режисера Олега Сенцова. Не оминули вони і Росію.

Так, у Санкт-Петербурзі під будівлею Петроградського районного суду затримали трьох активістів, які тримали український прапор і плакат на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Затриманих доставили у відділ поліції Петербурга.



Український прапор і пікети: у Росії пройшли акції політв’язнів #SaveOlegSentsov / 2 фотографии

У свою чергу у Москві поліція затримала режисера Михайла Местецького, який вийшов на одиночний пікет на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. Про це сам режисер повідомив російському виданню Meduza.

На Местецького склали протокол про порушення правил пікетування (частина 5 статті 20.2 КоАП). Приводом для затримання стала дія указу президента Росії, що обмежує проведення публічних заходів в Москві і ряді інших регіонів у зв’язку з чемпіонатом світу з футболу.

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Нагадаємо, що акція є частиною глобальної кампанії #SaveOlegSentsov. Загалом акції підтримки українських політв’язнів пройдуть у понад 30 містах по всьому світу.

ФОТО: ОВС-Інфо