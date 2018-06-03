Асад планує зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

Президент Сирії Башар Асад планує зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Сирії Башар Асад можуть провести зустріч у КНДР, повідомляє CNN.
Дата проведення зустрічі не вказується і сирійські провладні ЗМІ поки не повідомили про запланований візит.
За інформацією видання, Асад прийняв вірчі грамоти від посла країни в середу.
Президент Сирії також заявив, що вітає “чудові події на Корейському півострові, викликані видатним мудрим керівництвом Кім Чен Ина”.
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До слова, президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі.
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