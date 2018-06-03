Незначна роль Гітлера: у німецькому парламенті розгорівся скандал

Лідер німецької правої партії Альтернатива для Німеччини Олександр Гауланд заявив, що Адольф Гітлер і період правління Націонал-соціалістичної партії це незначна частина історії.

– Гітлер і нацисти всього лише пташине лайно в тисячолітній успішній історії Німеччини, – заявив Олександр Гауланд, передає газета Frankfurter Allgemeine.

Він додав, що Німеччина несе відповідальність за 12 років правління націонал-соціалістів.

Так, ми несемо відповідальність за 12 років. У нас славна історія – і, дорогі друзі, вона тривала довше, ніж кляті 12 років, – сказав Гауланд.

Через це на депутата обрушився шквал критики.

Віце-президент Міжнародного комітету Освенцима Крістоф Хеубнер назвав слова Гауланда огидними.

Лідер Соціалістичної партії Гаріі Ларс Клінгбейл сказав, що слова Глауланда щодо націонал-соціалізму лякаюче тривіальні.

– Ганьба, що такий тип людей засідає в бундестазі, – сказав він.

Віце-президент СДПН Ральф Штегнет закликав вигнати з бундестагу лідера Альтернативи для Німеччини.

Раніше Факти ICTV писали, що дії президента РФ Володимира Путіна на міжнародній арені схожі на політику раннього Адольфа Гітлера, який перед Другою світовою війною тренував свої сили в Іспанії та Австрії. На підготовку до Третьої світової війни Путіну потрібно ще 10 років.