Рейтинг найгірших доріг світу – на якому місці Україна

У рейтингу якості дорожнього покриття в різних країнах світу Україна ввійшла в десятку країн з найгіршими дорогами, а першими стали Об’єднані Арабські Емірати.

Відповідний рейтинг був складений експертами Всесвітнього економічного форуму, які присуджували дорогам бали від 1 до 7, де 7 балів відповідає найвищій якості.

Аналітики оцінили якість доріг в Україні у 2,4 бала.

До слова, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив інфографіку щодо темпів ремонту автомобільних доріг в Україні.

На 131-му місці з таким самим показником якості виявився Парагвай. Молдова зайняла 128-е місце (2,5 бала), Угорщина і Польща з показником 4,1 бала зайняли в рейтингу 62-е і 65-е місця відповідно. Словацьким дорогам експерти присудили 4,0 бала (73-е місце), Румунія виявилася на 120-му місці з 2,7 бала.

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Найкращими виявилися дороги в Об’єднаних Арабських Еміратах (6,4 бала). У трійку увійшли Сінгапур і Швейцарія (по 6,3 бала).

Наступні у списку з індексом вище 6 виявилися Гонконг, Нідерланди, Японія, Франція Португалія і Австрія.

Нагадаємо, за рік Україна піднялася в рейтингу паспортів більше від усіх інших країн.