Російський актор закликав звільнити Сенцова

Російський актор Олександр Філіппенко закликав звільнити Олега Сенцова.
Російський актор Олександр Філіппенко закликав звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, повідомляє Радіо Свобода.
– Я прошу всіх, у кого ще залишилася чиста свідомість та чуттєве серце. Ми повинні врятувати Олега. Ми не повинні мовчати. Олег повинен бути на волі. Але в першу чергу, він повинен залишитися живим. Я вірю у позитивний результат, – сказав актор.
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До слова, в Європарламенті відбулася акція з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.
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