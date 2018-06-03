Російський актор закликав звільнити Сенцова

Російський актор Олександр Філіппенко закликав звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, повідомляє Радіо Свобода.

– Я прошу всіх, у кого ще залишилася чиста свідомість та чуттєве серце. Ми повинні врятувати Олега. Ми не повинні мовчати. Олег повинен бути на волі. Але в першу чергу, він повинен залишитися живим. Я вірю у позитивний результат, – сказав актор.