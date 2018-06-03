PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Російський актор закликав звільнити Сенцова/

Російський актор закликав звільнити Сенцова

Російський актор Олександр Філіппенко закликав звільнити Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Російський актор Олександр Філіппенко закликав звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, повідомляє Радіо Свобода.

– Я прошу всіх, у кого ще залишилася чиста свідомість та чуттєве серце. Ми повинні врятувати Олега. Ми не повинні мовчати. Олег повинен бути на волі. Але в першу чергу, він повинен залишитися живим. Я вірю у позитивний результат, – сказав актор.

Читайте: Худий, блідий, випало два зуба. Сенцов відмовився припинити голодування

До слова, в Європарламенті відбулася акція з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка