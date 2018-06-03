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Саудівська Аравія може знищити російські ЗРК в Катарі

Саудівська Аравія готова знищити російські самохідні зенітні ракетні комплекси С-400, якщо їх придбає Катар.

ЗРК С-400

Саудівська Аравія має намір почати військові дії проти Катару, якщо країна придбає російські самохідні зенітні ракетні комплекси С-400, повідомляє Le Monde.

Саудівський король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд направив лист президенту Франції Еммануелю Макрону, в якому попросив чинити тиск на Катар, аби перешкодити придбанню російських ЗРК.

Монарх вважає, що установка C-400 матиме негативні наслідки для безпеки повітряного простору Саудівської Аравії.

– У такій ситуації королівство буде готове вжити всі необхідні заходи для ліквідації цієї системи оборони, в тому числі і шляхом військових дій, – заявив саудівський король.

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До слова, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія є найбільшою глобальною загрозою світу.

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