SaveOlegSentsov: російські актори читають оповідання українського режисера

Російські актори виступили на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого в РФ засудили до 20 років в’язниці.

Відео, на якому російські актори читають розповідь Олега Сенцова Дитинство, опублікувала Медуза.

До акції приєдналися актори: Євген Циганов, Олександр Паль, Олександр Яценко та Костянтин Кожевников.

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Засуджений до 20 років в’язниці Сенцов оголосив голодування, вимагаючи, щоб з в’язниць випустили українських політв’язнів. 3 червня був 21-й день його голодування.

У рамках акції актриси Ольга Лапшина і Ксенія Раппопорт прочитали оповідання Олега Сенцова Бабуся.

Акцію підтримав, також, номінант на Оскар і володар Золотого глобуса, російський режисер Андрій Звягінцев.

Раніше Факти ICTV писали, що у багатьох містах України пройшли акції на підтримку політв’язнів, зокрема – режисера Олега Сенцова. Не оминули вони і Росію.

Відео: Медуза.