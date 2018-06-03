США готують санкції проти компаній, які будують Північний потік-2

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку-2.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти німецьких енергокомпаній та компаній інших європейських країн, які беруть участь у будівництві трубопроводу Північний потік-2, повідомляє Foreign Policy.

У Вашингтоні висловлюють побоювання, що Північний потік-2 посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

У Білому домі також розглядають й інші шляхи блокування Північного потоку-2, проте до санкційного сценарію наразі схиляються найбільше.

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До слова, спецпредставник Держдепартаменту США щодо ситуації в Україні Курт Волкер вважає, що запуск газопроводу Північний потік-2 поставить Україну в уразливе політичне становище.