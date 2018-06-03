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У Гамбурзі закрили аеропорт – причина

П’ятий за величиною у Німеччині аеропорт у Гамбурзі повністю закрили.

– Через відсутність електроживлення наш аеропорт у даний час закритий. Ми працюємо над пошуком рішення. Для отримання інформації про статус вашого рейсу, будь ласка, зв’яжіться зі своєю авіакомпанією, – повідомляється на офіційному сайті.

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О 14.50 за місцевим часом (15.50 за Києвом. – Ред.) на сайті з’явилася оновлена ​​інформація про те, що поліція закрила під’їзні шляхи до терміналів.

За інформацією агентства DPA, аеропорт у другому за величиною місті Німеччини повністю був евакуйований близько 10.00 за місцевим часом.

Раніше Факти ICTV писали, що у лондонському аеропорту Станстед через удар блискавки вийшла з ладу система заправки літаків, що призвело до затримки частини рейсів.

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