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У США назвали умову для ослаблення тиску на КНДР

Джеймс Меттіс назвав умову, завдяки якій може бути знижено тиск на Північну Корею.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що КНДР може розраховувати на послаблення міжнародного тиску тільки після кроків по денуклеаризації, передає Reuters.

Владі Північної Кореї необхідно вжити заходів по незворотній денуклеаризації Корейського півострова.

За словами Меттіса, до цього моменту США продовжать виконувати резолюції Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї.

Читайте: Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

До слова, президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі.

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