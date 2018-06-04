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Лідер КНДР несподівано оновив військове керівництво

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зняв з посад трьох військових чиновників.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді США.

Співрозмовник не назвав конкретних прізвищ, але, за даними агентства Yonhap, свої посади втратили міністр Збройних сил КНДР Пак Єн Сік, начальник генштабу Корейської народної армії Рі Мен Су і начальник Головного політичного управління КНА Кім Чен Гак.

При цьому їх замінили на більш молодих.

Читайте: Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

До слова, президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі.

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