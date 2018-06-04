Lufthansa вибачилась за ролик до ЧС 2018 знятий у Києві

Німецька компанія Lufthansa вибачилася та видалила рекламний ролик до ЧС-2018 в РФ, який знімали у Києві.

В авіакомпанії підтвердили, що зйомки ролику проходили в українській столиці та вибачилась, повідомляє Meedia.

– Ми побачили в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів, – повідомили у компанії.

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У Lufthansa наголосили, що відео знімали в Україні з логістичних міркувань, і це є звичною практикою для рекламних роликів.

– Ідеться про те, яке уявлення про місце має глядач, – зазначили в компанії.

До слова, раніше росЗМІ опублікували новину про те, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи фотографії з Києва.

Фото: Кадр з відео Lufthansa.