Парламентарі Великої Британії закликають припинити доступ Росії до бази Інтерполу.

Парламентарі Великої Британії закликала главу МВС Саджида Джавіда посприяти у припиненні доступу Росії до бази даних Інтерполу, повідомляє The Telegraph.

За словами парламентської міжпартійної групи участь Росії в системі Інтерполу дозволила їй неодноразово вимагати арешту Браудера.

Звернення до глави МВС склали після того, як Браудера заарештувала іспанська поліція у Мадриді за запитом Росії. Проте його відпустили через кілька хвилин, оскільки виявилося, що ордер на арешт був юридично недійсним.

Як з’ясувалося пізніше, Інтерпол взагалі не давав подібного ордеру на арешт.

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До слова, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що Росію можна знищити за прикладом СРСР, а саме без єдиного пострілу.