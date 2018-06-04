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В Європі почалися масштабні військові навчання НАТО

У Литві почалися військові навчання НАТО, в яких візьмуть участь близько 18 тис. військових.

У Литві почалися військові навчання НАТО Saber Strike, в яких візьмуть участь близько 18 тис. військових з 19 країн, повідомляє Deutsche Welle.

У навчаннях братимуть участь батальйони НАТО під управлінням США, Німеччини, Великої Британії і Канади, розміщені в країнах Балтії та Польщі.

– Вони спеціально будуть перевірені під час Saber Strike, це продемонструє згуртованість альянсу. Відпрацювати збираються взаємодію наземних і повітряних сил, щоб забезпечити необхідну присутність там, де її потребуватимуть, – сказав бригадний генерал армії США Річард Кофман.

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До слова, НАТО хоче покращити свою здатність відповісти на потенційну атаку з боку РФ і планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування.

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