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Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: місце і час

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сінгапурі.

Про це офіційно повідомили в Білому домі, передає CBC News Alerts.

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Зустріч призначена на 9.00 за місцевим часом.

Раніше Факти ICTV писали, що 24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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