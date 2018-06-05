Amnesty International звинуватила США у військових злочинах

Військова операція США у сирійській Рацці проти ІДІЛ привела до загибелі сотень мирних жителів і руйнування більшої частини міста.

Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

У документі наголошується, що цифри, які надаються коаліційними силами на чолі зі США, не витримують критики, а масштаби руйнувань можна порівняти з військовими діями, а не вибірковими ударами.

При цьому правозахисники наводять приклад чотирьох сімей, у яких загинули 90 родичів і сусідів.

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– Amnesty International закликає членів коаліції оперативно і неупереджено розслідувати випадки порушення міжнародного права і жертв серед цивільного населення, а також надати компенсацію жертвам, – йдется у доповіді.

До слова, місяць тому США почали операції у Сирії, які повинні покласти край існуванню ІДІЛ.