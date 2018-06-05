Катастрофа МН17: Росію зловили на брехні про Бук

Заяви Міноборони Росії по доповіді слідчої групи МН 17 щодо утилізації ракет для Бука, яким понад 25 років, виявилися брехнею.

Про це повідомив у Twitter засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс.

Він з’ясував, що російський концерн Алмаз-Антей у 2015 році моделював катастрофу MH17 за допомогою ракети для Бука, виготовленої у 1987 році, тобто 28 років тому.

– За твердженням росіян, ця ракета мала бути утилізована, – пише Хіггінс.

Рік випуску ракети вдалося встановити за номером на корпусі, який видно на відео, поширеному Алмаз-Антеєм.

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Раніше Міноборони Росії прокоментувало доповідь слідчої групи МН 17, оголосивши, що всі ракети для Бука після 25 років експлуатації “підлягають списанню та утилізації”. Водночас у РФ стверджували, що такі ракети можуть використовувати українські військові.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року Boeing 777, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, впав на Донбасі. Загинули всі 298 осіб. Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки Бук, привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

Фото, відео: Eliot Higgins, Almaz Antey