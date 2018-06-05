PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Меланія Трамп вперше показалася після операції/

Меланія Трамп вперше показалася після операції

Перша леді США Меланія Трамп вперше показалася на публіці після операції.

Перша леді США Меланія Трамп вперше після операції по усуненню доброякісної пухлини нирок показалася на публіці і написала про це в Twitter.

Разом з Дональдом Трампом вона відвідала зустріч з родинами загиблих американських військових.

– Сьогодні ввечері президент США і я були удостоєні честі віддати данину пам’яті нашим полеглим героям, – написала перша леді.

image image image
Меланія Трамп вперше показалася після операції / 3 фотографии

Читайте: Меланія Трамп вперше зробила заяву про зв’язок чоловіка з порнозіркою

Нагадаємо, дружина президента США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках.

Фото: Melania Trump

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка