НАТО, військові об’єкти і мови: Путін назвав, що його не влаштовує в Україні

Президент РФ Володимир Путін розповів, що для Росії важливо, щоб на території України не з’явилися будь-які військові об’єкти і назвав ще кілька “проблемних факторів”.

Про це заявив Володимир Путін в інтерв’ю австрійському телеканалу ORF, текст якого опублікувала прес-служба Кремля.

– Для нас, для Росії, важливо, щоб на території України не з’явилися якісь військові об’єкти, які б загрожували нашій безпеці. Наприклад, нові комплекси протиракетної оборони, які б прагнули присікати наш ядерний потенціал. Так, для нас це важливо, я не приховую, – зазначив він.

Крім того, Путін зачепив ще мовне питання.

– Я вже говорив про обмеження у сфері використання рідних мов для національних меншин. Прийнятий закон про мову в Україні, який критикувався, в тому числі і в Європі, але він діє. І це значною мірою ускладнює ситуацію в Україні, – сказав лідер РФ.

На запитання, чи вирішилася б “українська проблема”, якби Україна оголосила себе нейтральною країною і не вступала б в НАТО, Путін відповів, що це одна з проблем, але не єдина.

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Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що двері НАТО відчинені для України, проте прийняття країни буде політичним рішенням.