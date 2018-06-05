PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Поруч із українським кордоном стартували навчання авіації РФ/

Поруч із українським кордоном стартували навчання авіації РФ

Росія розпочала масштабні навчання авіації поблизу кордону з Україною та в окупованому Криму.

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що польоти відбудуться на території Ростовської області, Краснодарського краю і окупованого Криму, пише Інтерфакс.

Як повідомляється, навчання країни-агресора у себе включатимуть: стрільби ракетами “повітря-повітря” винищувачами і бомбардувальниками флоту, метання бомб на полігонах Опук і Копанський, вогнева підтримка армійських гвинтокрилів, висадка морського десанту на необлаштований берег, а також відтворення ракетного удару кораблів умовного супротивника з моря.

Читайте: НАТО, військові об’єкти і мови: Путін назвав, що його не влаштовує в Україні

Полігон Копанський розташований за 80 кілометрів від російсько-українського кордону, Опук – на Чорноморському узбережжі Керченського півострова, Азгірський – у Ставропольському краї РФ.

Нагадаємо, НАТО планує створити 30-тисячні сили для відповіді на потенційну атаку з боку РФ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка