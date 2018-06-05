Поруч із українським кордоном стартували навчання авіації РФ

Росія розпочала масштабні навчання авіації поблизу кордону з Україною та в окупованому Криму.

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що польоти відбудуться на території Ростовської області, Краснодарського краю і окупованого Криму, пише Інтерфакс.

Як повідомляється, навчання країни-агресора у себе включатимуть: стрільби ракетами “повітря-повітря” винищувачами і бомбардувальниками флоту, метання бомб на полігонах Опук і Копанський, вогнева підтримка армійських гвинтокрилів, висадка морського десанту на необлаштований берег, а також відтворення ракетного удару кораблів умовного супротивника з моря.

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Полігон Копанський розташований за 80 кілометрів від російсько-українського кордону, Опук – на Чорноморському узбережжі Керченського півострова, Азгірський – у Ставропольському краї РФ.

Нагадаємо, НАТО планує створити 30-тисячні сили для відповіді на потенційну атаку з боку РФ.