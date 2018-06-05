Страйк машиністів метро: у Тбілісі транспортний колапс

У столиці Грузії страйкують машиністи метро, це призвело до транспортного колапсу.

Влада вивела на вулиці додаткові автобуси. Проїзд в них безкоштовний, однак вони не справляються з потоком пасажирів, повідомляє Радіо Свобода.

Машиністи метро Тбілісі влаштували страйк, вимагаючи підвищення зарплати на 45%. Учасники страйку заявили, що будуть продовжувати акцію до повного задоволення їхніх вимог. До слова, суд заборонив машиністам метро страйкувати у робочий час.

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Мер Тбілісі Каха Каладзе не зміг переконати працівників грузинської підземки припинити страйк і вийти на роботу.

Раніше Факти ICTV писали, що біля населеного пункту Манглісі (Грузія) перекинувся автобус з туристами. Загинули 2 людини і 17 отримали травми.