Топ-5 російських віп-чиновників, що “сховали” родину на Заході

Борис Мінц – один із будівничих Москви. Власник найбільших бізнес-центрів столиці Росії.

Донедавна 72 сходинка Форбс зі статками в $1 і 3 млрд. Меценат і колекціонер російського живопису, якого ще торік облизували на державних телеканалах.

Цього тижня він став втікачем. Разом із родиною відлетів до Лондона. Він раптом заборгував державі велику суму грошей, у його бізнесі знайшли підозрілі оборудки, а більшість його активів арештували.

За дивним збігом обставин його ключову компанію вже перепродали фірмі підконтрольній державній корпорації Роснєфть друга Путіна Ігоря Сєчіна.

Тій самій, яка відібрала колись власність ЮКОСа у іншого бізнесмена непідконтрольного Кремлю – Михайла Ходорковського.

Економіст Михайло Гончар пояснює чому під роздачу потрапив Мінц. На початку року він та ще майже сотня найбагатших росіян включені у розширений список санкцій Мінфіну Сполучених Штатів.

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Російська влада намагаючись вберегти себе, прибирає персон зі списку найменш лояльних до влади.

Російська опозиціонерка Ольга Курносова каже, Мінца підвело його минуле. От він і вирішив втекти пошвидше закордон.

Залишатись чесним і незалежним бізнесменом в Росії сьогодні неможливо – тому багато хто і виїжджає закордон.

Нещодавнє дослідження лондонського ринку нерухомості показало, що кількість росіян бажаючих купити там нерухомість виросла з 2014 року в 4 рази.

За цей час матінку Росію покинуло 4 товстосумів із сумарним доходом $37 млрд. Серед них банкіри Михайло Фрідман та Олексій Кузьмичов, олігархи Мільнер і Риболовлєв. І тенденція триває – опитування показує що 2 третини російських топ-менеджерів хочуть залишити Росію.

Частиною цієї еліти хоче бути і російська влада. Принаймні їхні діти уже давно там.

Ось приміром дочка речника Путіна – Дмитра Пєскова. Ліза навчалася у Франції і вже тривалий час живе у Парижі. Там же зараз навчаються і її молодші брати Міка і Дені.

Дочка Лаврова – міністра закордонних справ Росії узагалі громадянка США і навіть російською розмовляє не дуже. Катерина народилась у Нью-Йорку.

А це патріот русского мира Сергій Желєзняк. Він хоробро відправив своїх дочок в лігво західного світу на навчання до Великої Британії.

Ще один великий патріот Росії – Володимир Жириновський. Його онуки Сергій і Олександр навчаються в елітній швейцарській школі.

Тепер у золотих діток теж можуть бути проблеми. Їхні картки теж можуть заблокувати, як і грошові перекази.

Бізнесмен Костянтин Боровий пояснює, росіяни стали масово виїздити закордон ще з 1990-х. Спершу громадянами ставали колишні агенти КДБ, пізніше закордон почали виїжджати грошовиті люди зі звязками.

Розширення санкцій, обмеження вїзду і замороження капіталів. Усе це мало б повернути російських бізнесменів на батьківщину. Та вони не поспішають.

До слова, Кабмін ініціює розширення санкцій проти РФ.