У РФ школярам вручили грамоти з гербом України

В Уссурійську (Приморський край Росії) школярам вручили грамоти з гербом України.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

У ролику автор показує грамоту, видану, за його словами, в школі №30 Уссурійська. На грамоті зображена українська символіка – герб і синьо-жовта окантовка.

Управління освіти та молодіжної політики Уссурійська вже розпочало перевірку інциденту, пише РИА Новости.

– Перевірка триває. Сьогодні проходять іспити, і ми смикати (Керівництво школи. – Ред.) не будемо. Але директор школи обов’язково з’ясує, де купили грамоти, – повідомив представник управління.

Читайте: Курйоз під час інтерв’ю: журналіст 11 разів перебив Путіна і встановив рекорд

Раніше російські ЗМІ “присвоїли” швидкісні трамваї Києва, хизуючись прогресом у країні.