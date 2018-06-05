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У РФ школярам вручили грамоти з гербом України

В Уссурійську (Приморський край Росії) школярам вручили грамоти з гербом України.

Грамоти з українським гербом

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

У ролику автор показує грамоту, видану, за його словами, в школі №30 Уссурійська. На грамоті зображена українська символіка – герб і синьо-жовта окантовка.

Управління освіти та молодіжної політики Уссурійська вже розпочало перевірку інциденту, пише РИА Новости.

– Перевірка триває. Сьогодні проходять іспити, і ми смикати (Керівництво школи. – Ред.) не будемо. Але директор школи обов’язково з’ясує, де купили грамоти, – повідомив представник управління.

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