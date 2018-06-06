Отруєння Скрипаля: поліція відновила хронологію подій

Поліція Великої Британії відновила послідовність подій, які відбувалися в день отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Поліція Великої Британії відновила хронологію подій в день отруєння Сергія Скрипаля, на основі показань свідків, повідомляється на сайті Скотланд-Ярду.

За даними поліції, Юлія Скрипаль прилетіла до Лондона з Москви в суботу, 3 березня, о 14.40 за місцевим часом. 4 березня близько 9.15 автомобіль її батька бачили на Лондон-роуд, Черчілль-вей-Норті і Вілтон-роуд.

О 13.30 машину помітили на шляху до центру міста. О 13.40 Скрипалі припаркували авто і попрямували в паб Bishops Mill в центрі Солсбері.

О 14.20 вони почали обідати в ресторані Zizzi і вийшли з нього о 15.35. Через 40 хвилин в екстрену службу надійшов дзвінок від місцевого жителя. Поліцейські знайшли постраждалих на лавці неподалік від ресторану.

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До слова, дочка одного з найвідоміших російських екс-шпигунів Юлія Скрипаль дала перше інтерв’ю після отруєння в Солсбері.