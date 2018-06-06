Поляки знайшли сліди вибухівки на Ту-154 Качиньського

Сліди вибухівки знайшли на уламках літака і на тілі однієї з жертв катастрофи.

Експерти польської комісії з розслідування авіакатастрофи під Смоленськом у 2010 році, у якій загинули 96 осіб, включаючи президента країни Леха Качинського, повідомили про виявлення вибухівки.

– Відповідно до наявних даних численні частини літака, а також тіло щонайменше однієї з жертв, досліджене спеціальними пристроями, у тому числі хроматографічним методом, показали наявність вибухових речовин, – стверджується у поширеній підкомісією заяві, яку наводить Gazeta Prawna, передає Newsru.

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Водночас у підкомісії повідомили, що вони не мають у своєму розпорядженні “жодної інформації або доказів, що вказують на наявність вибухових речовин у грунті в районі місця події”.

Нагадаємо, 10 квітня 2018 відзначили уже 8-у річницю катастрофи Ту-154 під Смоленськом.