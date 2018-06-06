Росії не місце у G8 – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зараз не бачить можливості для повернення Росії до Великої вісімки.
Про це вона заявила, відповідаючи на запитання депутата Бундестагу, пише N-TV.
За її словами, формат G8 заснований на повазі до міжнародного права, а РФ його грубо порушила.
– Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з Великої вісімки є правильним, – зазначила Меркель.
Нагадаємо, у 2014 році РФ виключили з G8 – групи найбільших промислово розвинених країн.
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До слова, у квітні країни Великої сімки заявили про готовність ввести нові санкції проти Росії.
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