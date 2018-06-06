США наполягають на посиленні присутності НАТО в Європі – ЗМІ

США наполягають на тому, щоб в Європі було більше батальйонів, кораблів і літаків НАТО.

США наполягають на збільшенні кількості батальйонів, кораблів і літаків НАТО в Європі, які зможуть стримати можливий напад Росії, повідомляє Reuters.

З такою ініціативою виступить на зустрічі міністрів оборони НАТО глава Пентагону Джеймс Меттіс.

Згідно з планом, в НАТО буде 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилій винищувачів і 30 військово-морських кораблів, які будуть готові до розгортання протягом 30 днів після сигналу тривоги.

– У нас є противник, який може швидко проникнути в Прибалтику та Польщу у наземному нападі. У нас немає такої розкоші, як місяці на мобілізацію, – розповіло джерело видання.

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До слова, держсекретар США Майк Помпео закликав главу МЗС Угорщини Петера Сіятро забезпечити і підтримати взаємодію України з НАТО.