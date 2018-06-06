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Відома дизайнер Кейт Спейд покінчила життя самогубством

Дизайнера Кейт Спейд знайшли мертвою у квартирі в Нью-Йорку.

Кейт Спейд

55-річну дизайнера Кейт Спейд знайшли мертвою у квартирі на Парк-авеню на Манхеттені, повідомляє The New York Times.

За інформацією інсайдера, жінка покінчила життя самогубством. Подробиці події не уточнюються.

Як повідомили в поліції, тіло Спейд знайшов керуючий будинком. Поруч з ним була записка.

Кейт Спейд заснувала компанію Kate Spade Handbags на початку 1990-х років. Спочатку вона продавала сумки, але незабаром її асортимент розширився. У 2004 році був запущений бренд Kate Spade at home.

У лютому 2016 року Кейт Спейд запустила новий бренд, Frances Valentine.

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До слова, у Нью-Йорку помер музикант і продюсер Реггі Лукас, який в 1983 році співпрацював з культової співачкою Мадонною.

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