Відома дизайнер Кейт Спейд покінчила життя самогубством

Дизайнера Кейт Спейд знайшли мертвою у квартирі в Нью-Йорку.
55-річну дизайнера Кейт Спейд знайшли мертвою у квартирі на Парк-авеню на Манхеттені, повідомляє The New York Times.
За інформацією інсайдера, жінка покінчила життя самогубством. Подробиці події не уточнюються.
Як повідомили в поліції, тіло Спейд знайшов керуючий будинком. Поруч з ним була записка.
Кейт Спейд заснувала компанію Kate Spade Handbags на початку 1990-х років. Спочатку вона продавала сумки, але незабаром її асортимент розширився. У 2004 році був запущений бренд Kate Spade at home.
У лютому 2016 року Кейт Спейд запустила новий бренд, Frances Valentine.
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До слова, у Нью-Йорку помер музикант і продюсер Реггі Лукас, який в 1983 році співпрацював з культової співачкою Мадонною.