Зустріч глав МЗС Нормандської четвірки відбудеться: названі місце і дата

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило зустріч Нормандської четвірки на рівні голів МЗС.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що зустріч голів МЗС у Нормандському форматі відбудеться 11 червня у Берліні, повідомляє УНІАН.

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що на зустрічі обговорюватимуться всі теми.

– Усі теми, які на порядку денному українського врегулювання, української кризи, будуть обговорюватись. Закритих тем немає. Нормандський формат для цього і створено, – сказав Карасін.

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До слова, Петро Порошенко доручив заступнику глави АП 1 червня виїхати у м.Берлін (Німеччина) для проведення переговорів про підготовку зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні.