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Бойкот ЧС-2018: у Конгресі США представили жорстку резолюцію

У Конгресі США представлено двопартійну резолюцію, що засуджує проведення в РФ Чемпіонату світу з футболу 2018 року

Про це повідомляє посольство України в США.

У документі, представленому групою конгресменів на чолі зі Співголовою Конгресового українського кокусу Марсі Каптур та членом Комітету закордонних справ Палати представників Еліаною Рос-Летінен, засуджуються порушення Росією міжнародного права, зокрема триваючі дестабілізуючі дії Кремля в Україні та регіоні, а також цінностей, на яких заснована ФІФА.

Конгресмени нагадують про те, що російська агресія і триваюча незаконна окупація частин території України призвели до загибелі понад 10 тис. осіб, спричинили 1,6 млн. внутрішньо переміщених осіб та утиски кримських татар як корінного населення Криму.

У резолюції наголошується, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати робити так, щоб Росія відповіла за свої вчинки і зазнала покарання за порушення міжнародного права, а також вживати заходів для попередження подальших дестабілізуючих дій Кремля.

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Американські законодавці, зокрема, закликають Міжнародну федерацію футболу надати детальні публічні роз’яснення, чому вона продовжує планувати проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії, беручи до уваги те, що РФ залишається під міжнародними санкціями за триваючу агресію проти України та незаконну окупацію Криму.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

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