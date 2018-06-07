Кім Чен Ин “на колінах” благав про зустріч з Трампом – адвокат

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина була скасована через образу членів адміністрації президента США представниками КНДР.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані пояснив тимчасове скасування саміту американського і північнокорейського глав держав, а потім відновлення підготовки до зустрічі.

Як пише Wall Street Journal зі слів Джуліані, північнокорейські чиновники образили членів адміністрації Трампа під час переговорів.

– Вони (влада КНДР) заявили, що були готові вступити у ядерну війну з нами, і навіть збиралися перемогти, – сказав Джуліані, – Ми відповіли, що за таких умов не збираємося проводити саміт . Після цього переговори були припинені.

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– Кім Чен Ин на четвереньках благав (Дональда Трампа провести саміт. – Ред.) – це рівно те становище, у яке його хотіли поставити, – підсумував Джуліані.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що зустрінеться з північнокорейським лідером 12 червня на острові Сентоса в Сінгапурі.