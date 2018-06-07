КНДР демонтувала основний ядерний полігон – ЗМІ

КНДР ліквідувала основний ракетний полігон Іхарі.

Північна Корея ліквідувала полігон Іхарі, на якому випробовували двигуни балістичних ракет, повідомляється на сайті 38 North.

Експерти зробили такі висновки на основі супутникових знімків. Наразі невідомо, чи є знищення об’єкта свідченням того, що КНДР припиняє ракетну програму.

Джерела сайту повідомляють, що роботи з демонтажу почалися на початку травня і тривали до 19 травня.

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Полігон Іхарі був єдиним місцем, де випробовували ракету Pukguksong-2.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зняв з посад трьох військових чиновників.