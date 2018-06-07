Обмін Сенцова: Путін дав відповідь на Прямій лінії

Влада Росії поки не думала щодо можливості обміну українського режисера Олега Сенцова на головного редактора РІА Новини-Україна Кирила Вишинського.
Про це заявив під час Прямої лінії президент РФ Володимир Путін.
Вишинський, за словами Путіна, був заарештований в Україні за те, що він журналіст, а Сенцова звинувачували у підготовці вибуху.
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До слова, режисер Олег Сенцов, який засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування.
Він зажадав звільнити 64 українських політв’язнів в Росії, не вимагаючи при цьому власного звільнення.
Нагадаємо, американський ПЕН-клуб вимагає звільнити Сенцова.
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