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Обмін Сенцова: Путін дав відповідь на Прямій лінії

Влада Росії поки не думала щодо можливості обміну українського режисера Олега Сенцова на головного редактора РІА Новини-Україна Кирила Вишинського.

Про це заявив під час Прямої лінії президент РФ Володимир Путін.

Вишинський, за словами Путіна, був заарештований в Україні за те, що він журналіст, а Сенцова звинувачували у підготовці вибуху.

Читайте: Кольченко припинив голодування і попросив вибачення у Сенцова (ЛИСТ)

До слова, режисер Олег Сенцов, який засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Він зажадав звільнити 64 українських політв’язнів в Росії, не вимагаючи при цьому власного звільнення.

Нагадаємо, американський ПЕН-клуб вимагає звільнити Сенцова.

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