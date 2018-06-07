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Північний потік-2: Швеція дозволила будівництво

Уряд Швеції дозволив будівництво російського газопроводу Північний потік-2 через свою економічну зону.

Про це повідомив міністр підприємництва та інновацій Швеції Мікаель Дамберг, передає Інтерфакс.

Газпром будує газопровід Північний потік-2 для того, щоб замінити ним транзит газу через територію України. Газогін має пройти дном Балтійського моря через виключні економічні зони Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Читайте: Північний потік-2: Німеччина розпочала будівництво

Наразі, Газпрому не вистачає дозволу на будівництво газогону від Данії.

Нагадаємо, Володимир Путін і Ангела Меркель констатували, що транзит газу через Україну після запуску газопроводу Північний потік-2 продовжиться.

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