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Росія буде підтримувати “ЛДНР” – Путін

Росія продовжить підтримувати незаконні збройні формування “ЛНР” і “ДНР”.

Володимир Путін

Під час Прямої лінії президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія продовжить підтримувати бойовиків, а єдиним шляхом врегулювання “конфлікту” залишаться Мінські угоди.

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– Ми бачимо, що там відбувається, і бачимо, як люди це все переносять. Ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу та будемо це робити далі, – сказав Путін.

До слова, Володимир Путін також зробив заяву про ймовірність початку третьої світової війни.

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