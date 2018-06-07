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Сестру королеви Нідерландів знайшли мертвою у власній квартирі

Молодшу сестру королеви Нідерландів, 33-річну Інес Соррегьєту знайшли мертвою у її квартирі у Буенос-Айресі.

Про це пише Mirror з посиланням на підтвердження уряду Нідерландів.

В якості ймовірної причини смерті називають суїцид. В останні роки Інес Соррегьєта страждала від депресії і навіть проходила лікування. Королева Максима кілька разів намагалася забрати її у Нідерланди, щоб допомогти, проте безуспішно.

У 2016 році Інес Соррегьєта опинилася у центрі уваги ЗМІ, коли отримала престижну роботу від президента Аргентини. Критики стверджували, що їй не вистачало кваліфікації для керівництва урядовим департаментом. Королева тоді заперечувала будь-які звинувачення у протекціонізмі.

Як повідомили в уряді Нідерландів, королева Максима глибоко шокована і пригнічена звісткою про смерть сестри, з якою у неї були дружні стосунки.

У зв’язку зі смертю сестри королева не супроводжуватиме короля Віллема-Олександра під час державних візитів в Латвію та Естонію на наступному тижні.

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Нагадаємо, що вчора померла український режисер Кіра Муратова.

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