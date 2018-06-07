Стане кінцем цивілізації! Заява Путіна про третю світову війну

Президент РФ Володимир Путін прокоментував ймовірність початку третьої світової війни цитатою науковця Альберта Ейнштейна.

Під час традиційної Прямої лінії президента РФ Володимира Путіна запитали про те, чи буде третя світова війна.

У відповідь Путін навів цитату відомого науковця Альберта Ейнштейна.

– Я не знаю, якими засобами буде вестися третя світова війна, але четверта – за допомогою каменів і палиць, – сказав президент РФ.

За словами Путіна, масове знищення має стримувати країни від “небезпечних дій на міжнародній арені”.

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– Після Другої світової ми живемо в умовах відносного миру (…) Глобальних не було конфліктів. Тому що у світі між провідними державами було встановлено стратегічний паритет. Страх взаємного знищення стримував завжди учасників військового спілкування, – наголосив він.

Путін додав, що цей паритет наразі намагаються “зламати” США своїм виходом з угоди про протиракетну оборону.

– Розуміння того, що третя світова війна буде кінцем цивілізації, має стримувати від крайніх і небезпечних дій, – зауважив він.

До слова, всі факти використання Росією забороненого важкого озброєння на Донбасі свідчать про те, що Путін не збирається припиняти війну.