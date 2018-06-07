Творець Інферно Ден Браун відправиться до України

У травні цього року вийшла нова книга американського письменника Дена Брауна Джерело. Її український переклад презентували на Книжковому Арсеналі. Журналістам ICTV вдалося поспілкуватися з творцем бестселеру.

Джерело – це продовження пригод головного героя Кода да Вінчі – професора Ленгдона.

– Я люблю усе те, що й Роберт Ленгдон – мистецтво, історію, секрети і коди. Написання книг – це можливість для мене дослідити ті сфери життя, які мені цікаві. Хороший привід, щоб вчитися, – каже автор.

У книзі чимало послань: звідки ми походимо і куди прямуємо. Та основа – це питання чи Бог і релігія виживуть у часи науково-технологічних досягнень. Чи ми почнемо втрачати ці поняття.

– Людська природа вимагає наявності якоїсь релігії, та я вважаю, що релігія кардинально зміниться у найближчі 20-50 років, може й раніше. Ми вже це бачимо. Релігії необхідно розвиватися, щоб вижити у сучасному світі, – каже письменник.

Головоломки, смертельні сутички і втечі. Читач дізнається про штучний інтелект, сучасне мистецтво і незвідані місця Іспанії. А ще Браун приховав у своїй розповіді – фейкові новини. Хотів привернути увагу до небезпечної тенденції.

– Коли ми не можемо довіряти медіа, тому про що говорять у новинах – дуже важко приймати вірні рішення. Думаю це проблема, та ми зможемо її подолати. Будемо більш ретельно обирати джерела і перевіряти інформацію. Нам треба бути дуже уважними глядачами.

Бестселер представили у формі величезного торта. Джерело розлетілося книгарнями. Видавці – отримали 8 тисяч передзамовлень.

– Да Вінчі – це була просто аномалія. Продали величезну кількість примірників. Та Джерело розходиться краще, ніж попередня книга Інферно і думаю, це дивовижно, якщо пам’ятати, що ми живемо в епоху комп’ютерів і телебачення. Я повернувся з Азії, був у Китаї, Японії і на Тайвані: Джерело – там нині топ-тема. Люди обговорюють книгу, і я радий, – говорить Ден Браун.

– Я багато разів думав про поїздку до України. Тож можливо вже скоро зможу дослідити таємничі місцини, а згодом і Роберт Ленгдон – вирушить у подорож Україною – додав він під кінець.

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До речі, раніше письменниця Джоан Роулінг розповіла, що хоче написати книгу для дітей.