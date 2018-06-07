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У Кремлі допускають розпад РФ за сценарієм СРСР

Після закінчення холодної війни розпався Радянський Союз. І в Кремлі уже говорять про небезпеку такого сценарію для Росії.

Кремль

Таку думку у коментарі Апострофу висловив російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

– Треба не забувати, що після закінчення холодної війни настав розпад СРСР. Таке ж можливо і з Росією. І про це говорять не тільки публіцисти. Силуанов, який є не тільки міністром фінансів РФ, а й першим віце-прем’єром, ще у жовтні говорив, що занадто багато коштів витрачається на оборону, що минулого разу це закінчилося загибеллю СРСР, і як би Росія не пішла тією ж доріжкою, – зазначив він.

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На його думку, це може свідчити про те, що Росія вже зараз “переживає дуже серйозну кризу”.

Раніше екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що всі спроби Росії підкорити Україну обернуться для неї долею Радянського Союзу – тобто розпадом.

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