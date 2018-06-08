Королеві Єлизаветі ІІ зробили операцію – ЗМІ

Королева Великої Британії Єлизавета II перенесла операцію на очах.

Минулого місяця королеві Великої Британії Єлизаветі II зробили операцію на очах, повідомляє Reuters.

– Я можу підтвердити, що королева успішно перенесла легку планову процедуру по лікуванню катаракти минулого місяця, – розповів виданню представник Букінгемського палацу.

Однак він відмовився розкривати подробиці.

За інформацією видання, Єлизаветі ІІ не довелося скасовувати будь-які офіційні зобов’язання через операцію.

Читайте: Королева Великої Британії Єлизавета написала листа українському школяреві

До слова, королева Єлизавета II схвалила нові титули для принца Гаррі та його обраниці Меган Маркл.