Мей запропонує G7 створити спецсили проти Росії

Велика Британія запропонує G7 створити “сили швидкого реагування” через насильницькі дії Росії.

На саміті “великої сімки”, що щовідкривається у п’ятницю, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей має намір виступити з ініціативою про створення спеціальних “сил швидкого реагування” на кібератаки і “вбивства” з боку Росії, повідомив глава британського МЗС Борис Джонсон.

– Вона викладе британський план, який передбачає світову підтримку формування структури швидкого реагування для виявлення злочинних дій Росії…, чи то війна у кіберпросторі, чи убивства, – цитує висловлювання міністра BuzzFeed, передає Інтерфакс.

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Як повідомлялося, Велика Британія готує нові санкції проти російських олігархів.